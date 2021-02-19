الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة، يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في معدلات الحرارة وتساقط أمطار على عدة مناطق بالبلاد.

وتكون مناطق توزيعة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي: - أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة . - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية) على فترات متقطعة. - أمطار متوسطة على مناطق من ( مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9.