وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر وتقدير من رئيس الوزراء إلى قطاع الطب الوقائى

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوزيرة، خلال اجتماع عقدته بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائى بالوزارة، لما يبذلونه من دور مهم، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التى نظمتها الدولة بالإضافة إلى دورهم فى التصدى لجائحة كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور قطاع الطب الوقائى لما له من دور مهم فى المنظومة الصحية، والذى لم تتوقف خدماته خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع فى تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى الدور المهم الذى قدمه قطاع الطب الوقائى خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التى نظمتها الدولة محليًا وعالميًا ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير فى التأمين الطبى للبطولة مما ساهم فى نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم مصر للبطولة.

وأضاف أنه كان للطب الوقائى دور أساسى خلال جائحة فيروس كورونا ممثلًا فى التقصى والحصر لحالات الاشتباه لفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى دور الطب الوقائى فى تأمين عودة السياحة فى المحافظات والمدن الساحلية التى تستقبل أفواجًا من ضيوف مصر خلال الجائحة.

ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائى فى سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولى ضمن أول 3 مطارات فى العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا الغامض فى شهر يناير عام 2020.

وقال مجاهد، إن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بجميع خدمات ومشروعات الوزارة فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.