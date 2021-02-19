70 بعثة.. وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة الإعلان الموحد لخطة عام 20-2021

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وأوضح بيان صحفى للتعليم العالى، أن هذا الإعلان بالشراكة مع كل من المجلس الثقافى البريطانى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى.
يذكر أنه تم التقديم لهذا الإعلان لأول مرة مع جميع الشركاء على منصة إلكترونية موحدة لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وقد تقدم للإعلان 388 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 322 باحثا وباحثة، و تم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم ضمت أكثر من 79 عضوا فنيا.
هذا، وقد تم قبول 223 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالى: 70 بعثه خارجية، 39 إشراف مشترك، 112 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه ، 2 منحه للماجستير لليابان، وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 44% من إجمالى الباحثين لهذا العام.
جدير بالذكر أن البعثات التى تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية فى 31 دولة وعلى رأسها، المملكة المتحدة بعدد 71 بعثة، يليها 33 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية ، 28 بعثة لليابان و 19 بعثة لألمانيا.
وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمى المتميز مثل:
University College London
Southampton University
Monash University
The University Of Queensland
University of Toronto
Sorbonne University
University of Vienna
Technical University of Berlin
University of Leeds
University of Michigan
University of Tubingen
Kyoto University
Pennsylvania State University
وجاءت جامعة المنصورة فى مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات وذلك لحصولها على 35 بعثة، وحصلت جامعة أسيوط على 32 بعثة، جامعة القاهرة 26 بعثة، جامعة طنطا 23 بعثة، جامعة الزقازيق 22 بعثة.
يذكر أن نصف العدد الإجمالى للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبى لتصل إلى 126 بعثة، بالإضافة إلى 32 بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء، و 11ب عثة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة إلى عدد من البعثات بكل من محور المياه - محور البيئة - محور تقنيات الصناعة الاستراتيجية - محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء- محور تطوير التعليم والتعلم - محور الاستثمار والتجارة والنقل و محور العلوم الاجتماعية والإنسانية.
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