70 بعثة.. وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة الإعلان الموحد لخطة عام 20-2021

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الرابع 2020-2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، والتى تشمل "إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير".





وأوضح بيان صحفى للتعليم العالى، أن هذا الإعلان بالشراكة مع كل من المجلس الثقافى البريطانى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

يذكر أنه تم التقديم لهذا الإعلان لأول مرة مع جميع الشركاء على منصة إلكترونية موحدة لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وقد تقدم للإعلان 388 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 322 باحثا وباحثة، و تم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم ضمت أكثر من 79 عضوا فنيا.

هذا، وقد تم قبول 223 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالى: 70 بعثه خارجية، 39 إشراف مشترك، 112 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه ، 2 منحه للماجستير لليابان، وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 44% من إجمالى الباحثين لهذا العام.

جدير بالذكر أن البعثات التى تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية فى 31 دولة وعلى رأسها، المملكة المتحدة بعدد 71 بعثة، يليها 33 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية ، 28 بعثة لليابان و 19 بعثة لألمانيا.

وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمى المتميز مثل:

University College London

Southampton University

Monash University

The University Of Queensland

University of Toronto

Sorbonne University

University of Vienna

Technical University of Berlin

University of Leeds

University of Michigan

University of Tubingen

Kyoto University

Pennsylvania State University

وجاءت جامعة المنصورة فى مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات وذلك لحصولها على 35 بعثة، وحصلت جامعة أسيوط على 32 بعثة، جامعة القاهرة 26 بعثة، جامعة طنطا 23 بعثة، جامعة الزقازيق 22 بعثة.

يذكر أن نصف العدد الإجمالى للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبى لتصل إلى 126 بعثة، بالإضافة إلى 32 بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء، و 11ب عثة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة إلى عدد من البعثات بكل من محور المياه - محور البيئة - محور تقنيات الصناعة الاستراتيجية - محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء- محور تطوير التعليم والتعلم - محور الاستثمار والتجارة والنقل و محور العلوم الاجتماعية والإنسانية.