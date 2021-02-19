درجات الحرارة اليوم الجمعة 19 فبراير|حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2021، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، بينما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء والرياح معتدلة.

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كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، والشرقية والمنوفية على فترات متقطعة ، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلًا

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، و على السواحل الشمالية، وعلى جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة على المدن المصرية اليوم الجمعة 19-2-2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 العظمى 18

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 العظمى 14

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -2 والعظمى 08

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 08 والعظمى 09

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 21

