عمرو جمال: "لو ريال مدريد لعب في مصر الأهلي هيبقى رقم واحد"

أكد عمرو جمال لاعب النادي الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي على قيمة النادي الأهلي الكبيرة التي تفوق الأموال، وذلك أثناء حديثه عن ترك رمضان صبحي للنادي بدافع الحصول على أموال أكثر من نادي بيراميدز.

وقال عمرو جمال في تصريحات لبرنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر قناة MBC مصر: "رأيي أن رمضان صبحي أخطأ عندما ترك النادي الأهلي في ذلك الوقت".

وتابع: "رمضان صبحي كان نجم في فريق الأهلي، أحد أبناء النادي، ويمتلك حب كبير من الجماهير، فلماذا تترك كل هذا وتذهب إلى نادي ٱخر في مصر؟!".

وأكد عمرو: "لو كنت مكان رمضان صبحي ونجم فريقي، والنادي الأهلي محتاج لي، بالتأكيد كنت سأبقى ولن أترك النادي، لأن قميص الأهلي وحده بأموال كثيرة، ويكفي حب الناس واحترامهم لي لمجرد أني لاعب بالفريق".

وبسؤاله عن الأموال التي يمكن أن تعرض عليه، وإذا عرض عليه ١٠٠ مليون جنيه لترك النادي الأهلي، قال: " مستحيل كنت سأترك الأهلي لأن قميص النادي الأهلي وحده بأموال طائلة".

واختتم: "ريال مدريد لو قدم للعب في مصر سيكون الأهلي هو رقم واحد أيضا، فمن يترك أكبر نادي في مصر!".



يذكر أن عمرو جمال قد انتقل في بداية الموسم الحالي من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز بعدما انتهت فترة إعارته مع النادي الأهلي ورفض استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر.

ويلعب عمرو جمال الٱن بنادي طلائع الجيش محتل المركز الثالث عشر برصيد أثنى عشر نقطة، كما يحتل مهاجم الأهلي السابق المركز السابع بقائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٤ أهداف.