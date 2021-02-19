قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة تصل 12 ساعة غدًا.. تعرف على التفاصيل

تتعرض بعض المناطق بالجيزة، غدًا السبت الموافق 20 فبراير لقطع المياه عنها، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نظرًا لإجراء بعض التحويلات الخاصة بخطوط المياه.

فيما أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعه المنصورية في منطقة فيصل، والمعارض لأعمال محور المنصورية المنفذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قطع المياه بالجيزة لمدة تصل لـ 12 ساعة

ولفتت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم تنفيذ اعمال هذه التحويلات على الخط القادم، وقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه لمده تتراوح ما بين 6 إلي 12 ساعة تبدأ من صباح يوم غد السبت.





المناطق المعرضة لقطع المياه غدًا بالجيزة

وكشفت المحافظة عن المناطق التي سوف تتأثر بالانقطاع وهي: "كفر نصار، منشاه البكاري، كفر غطاطي، عزبة جبريل، الهرم ومتفرعاته، فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية، إسكان الشباب وإسكان الضباط".

الخط الساخن للإبلاغ عن احتياجات المياه ومن جانبها سوف توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة بالانقطاع والطوارئ، ويمكن الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وفي سياق متصل نناشد المواطنين والمراكز الصحية والمحال التجارية وغيرها، تخزين المياه التي سيحتاجون إليها سواء للشرب أو الاحتياجات اليومية، لاستخدامها فترة انقطاع المياه غدًا، حتى لا يتأثروا بشكل سلبي من هذا الظرف الطارئ.