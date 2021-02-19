قطع المياه غدًا لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق القاهرة.. تعرف عليها

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه غدا السبت الموافق 20 فبراير2021، في عدد من مناطق المحافظة نتيجة إجراء بعض أعمال الإحلال والتجديد لأحد خطوط المياه.

مناطق ومواعيد قطع المياه بالقاهرة

وأعلنت شركة المياه بالقاهرة أن قطع المياه سيكون من الساعة 10 صباح غد السبت، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، موضحة أن السبب وراء قطع المياه هو إجراء أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وأعلنت الشركة عن المناطق التي ستتعرض لقطع المياه وهي: بمنطقة الزيتون ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي ).

إضافة إلى منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون ).

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