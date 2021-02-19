قطع المياه-أرشيفية
كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه غدا السبت الموافق 20 فبراير2021، في عدد من مناطق المحافظة نتيجة إجراء بعض أعمال الإحلال والتجديد لأحد خطوط المياه.
مناطق ومواعيد قطع المياه بالقاهرة
وأعلنت شركة المياه بالقاهرة أن قطع المياه سيكون من الساعة 10 صباح غد السبت، وحتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، موضحة أن السبب وراء قطع المياه هو إجراء أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.
وأعلنت الشركة عن المناطق التي ستتعرض لقطع المياه وهي: بمنطقة الزيتون ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي ).
إضافة إلى منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون ).
خط ساخن لطلب سيارات مياه الشرب
كما أهابت شركة المياه، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، َمؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بقطع المياه، وفي حال احتياجهم للسيارات يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه غدًا لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق القاهرة.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.