أهم تصريحات المستشار حنفي جبالي خلال الجلسات العامة الاسبوع الماضى

ذكر المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من التصريحات خلال الاسبوع الماضى، حيث تطرق حديثه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وقال:"العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

رئيس النواب يقدم الشكر للرئيس السيسي

وقدم الشكر أيضًا للرئيس السيسي، حيث قال:"الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

وأيضًا قال:" الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

ومن ضمن تصريحاته بالجلسة العامة، إنه قال:" إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.

وذكر أيضًا:" مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وعلق أيضًا:" لعدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية... والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.