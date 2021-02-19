سعر الحديد اليوم الجمعة 19-2-2021

سعر الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2021، ارتفاع طفيف بمختلف الأنواع، بينما استقرت أسعار الجبس في الأسواق.

موقع دوت الخليج الاخبارى يرصد أسعار مواد البناء اليوم



أسعار الحديد اليوم الجمعة 19-2-2021

وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 13 ألف و700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و500 جنيه، وبلغ سعر حديد سرحان للطن 13 ألف و300 جنيه، وسعر طن حديد المعادي 13 ألف و300 جنيه، وجاء سعر حديد العشرى 12 ألف و300 جنيه للطن.



اسعار الجبس اليوم الجمعة 19-2-2021

سجل سعر جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس العامرية إلى 650 جنيه، وسعر طن المعمار وصل إلى 690 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-2-2021

فيما سجل أسمنت الشركة العربية المسلح 805 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت الشركة العربية النصر 765 جنيه للطن، وأسمنت المنيا سجل 760 جنيه، بينما سجل أسمنت طرة وحلوان 795 جنيه للطن، وسجل أسمنت الصخرة 735 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت المسلة 730 جنيه.



أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الجمعة 19-2-2021

فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 635 جنيهات.. والواحة المخلوط وصل إلى 685 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الجمعة 19-2-2021

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار أسمنت المقاوم للملوحة اليوم الجمعة 19-2-2021

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 820 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ 770 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 815 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 815 جنيها.