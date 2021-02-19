أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19 فبراير وفق سوق العبور للجملة

خضار وفاكهة-أرشيفية
انخفضت أسعار الكثير من الخضار والفاكهة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفق ما نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار الطماطم عند 1.5 للكيلو، والبطاطس عند 2 جنيه للكيلو،بينما شهدت الملوخية ارتفاع في سعرها لتصل إلى 9 جنيه.
موقع دوت الخليج الاخباري ينشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19-2-2021
أسعار الخضار وفق موقع سوق العبور اليوم الجمعة 19 فبراير
بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 1.5 جنيه، وسجل البصل 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، وتراوح سعر الملوخية من 6 جنيه إلى 9 جنيه.
فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.25 جنيه لـ 3 جنيه، والباذنجان الرومي تراوح من 1.25 لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض من 1.5 لـ 3.5 جنيه.
أسعار الفلفل في سوق العبور
وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 جنيه إلى 4.5 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيه، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 10 جنيه لـ 14جنيه.
وسجل الخيار الصوب 2 جنيه للكيلو ويزيد لـ 3.5 جنيه، والخيار البلدي من 1.5 جنيه إلى 3 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
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وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 5 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 2.5 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 1.5 جنيه لـ 3.75 جنيه، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 5 جنيه إلى 27 جنيه.
أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19-2-2021
تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.
أسعار البرتقال والليمون في سوق العبور
وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2 جنيه إلى 4 جنيه، والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 3 جنيه إلى 5.5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 16 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.
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