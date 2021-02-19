أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19 فبراير وفق سوق العبور للجملة

انخفضت أسعار الكثير من الخضار والفاكهة، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، وفق ما نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار الطماطم عند 1.5 للكيلو، والبطاطس عند 2 جنيه للكيلو،بينما شهدت الملوخية ارتفاع في سعرها لتصل إلى 9 جنيه.

موقع دوت الخليج الاخباري ينشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 19-2-2021

أسعار الخضار وفق موقع سوق العبور اليوم الجمعة 19 فبراير

بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 1.5 جنيه، وسجل البصل 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، وتراوح سعر الملوخية من 6 جنيه إلى 9 جنيه.

فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.25 جنيه لـ 3 جنيه، والباذنجان الرومي تراوح من 1.25 لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض من 1.5 لـ 3.5 جنيه.

أسعار الفلفل في سوق العبور

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 جنيه إلى 4.5 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيه، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 10 جنيه لـ 14جنيه.

وسجل الخيار الصوب 2 جنيه للكيلو ويزيد لـ 3.5 جنيه، والخيار البلدي من 1.5 جنيه إلى 3 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.

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وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 5 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 2.5 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 1.5 جنيه لـ 3.75 جنيه، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 5 جنيه إلى 27 جنيه.



أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19-2-2021

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.

أسعار البرتقال والليمون في سوق العبور

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2 جنيه إلى 4 جنيه، والبرتقال السكري من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 3 جنيه إلى 5.5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 16 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.