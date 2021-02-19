الأمين العام للشيوخ يتفقد مقر المجلس بالعاصمة اﻹدارية الجديدة "صور"

الأمين العام للشيوخ يتفقد المقر الجديد بالعاصمة الإدارية
تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة اﻹدارية الجديدة،
حيث اطلع اﻷمين العام على معدل تنفيذ مبني مجلس الشيوخ، واستمع إلي شرح من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المسئولة حول أعمال التنفيذ
الأمين العام للشيوخ يبدب إعجابه بالأعمال المنفذة فى العاصمة الإدارية
وأبدى اﻷمين العام لمجلس الشيوخ، اعجابه بما تم من أعمال في كامل مشاريع العاصمة الإدارية ومبني مجلس الشيوخ خاصة في تلك المدة القصيرة مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن
وفي ختام الزيارة وجه اﻷمين العام لمجلس الشيوخ الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع .
رافق اﻷمين العام لمجلس الشيوخ خلال الزيارة المستشار عمرو يسري نائب اﻷمين العام و المهندس علاء عبده رئيس قطاع الشئون الهندسيه بالمجلس .
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