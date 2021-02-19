وزيرة الهجرة: مصرية بـ100 راجل تعكس تقدير الدولة لدور المرأة بالخارج

وأضافت نبيلة مكرم، فى بيان اليوم الجمعة، "إننا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعى فى الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية فى دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها فى عملية التنمية".
وأعلنت وزير الهجرة، الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التى تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج فى دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم فى المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.
وأوضحت أن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلى لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج فى عدد من الدول حول العالم، وهى لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية فى دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة فى المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.
وتابعت الوزيرة أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة فى دعم الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر فى عدد من المجتمعات، بالإضافة إلى البدء فى دمجهم ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج فى تطوير القرى المصرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ونوهت السفيرة نبيلة مكرم بأن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغم فى المشاركة والانضمام إلى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" من خلال الضغط هنا.
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