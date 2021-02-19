برئاسة مصر.. سعفان يبحث مع المطيرى عقد مؤتمر العمل العربى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضيا يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد انعقاد الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربى، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر فى هذه الدورة، والبدء فى عمل كل الاستعدادات على كل الأطر، فى ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.
وطرح "سعفان" و"المطيرى، وفقا لبيان صحفى، الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده ، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربى وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج، واتفق الجانبان فى ختام اللقاء على عرض الأمر على مجلس إدارة المنظمة لاتخاذ القرار فى هذا الشأن.
وكان الوزير قد رحب بـ "المطيرى" فى مستهل اللقاء، مؤكداً العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون فى العديد من الملفات، ومن جانبه تقدم "المطيرى" بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكداً حبه وتقديره لبلده الثانى مصر، بصفتها عضو أصيل فى مجلس إدارة المنظمة، واختيارها لتكون رئيسة المؤتمر المقبل.
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