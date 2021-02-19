الرى: لن يتحمل المزارعون تكاليف تأهيل وتبطين الترع

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مُشددةً على أنه لن يتحمل المزارعون أى رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين الترع، مُوضحةً أن الدولة تتحمل كل التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والذى تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وفى سياق متصل، يهدف المشروع القومى لتأهيل الترع تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية، وحل مشكلات توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بالترع، بما يسهم فى الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، كما يتم حالياً حصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

وناشدت وزارة الرى جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمى للوزارة "www.mwri.gov.eg".