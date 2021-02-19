عاجل.. الأعلى للإعلام يوقف برنامج تامر أمين: أهالى الصعيد يمثلون الرجولة

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.





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