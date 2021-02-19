لتحويل خط مياه.. ضعف الخدمة ببعض مناطق الجيزة غدا لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن ضعف المياه عن بعض المناطق نظرا لتحويل خط مياه قطر 1600 مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية الأمر الذى يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات على الخط القائم.





وأوضحت شركة مياه الجيزة فى بيان اليوم الجمعة، أن المناطق التى يشملها ضعف المياه هى"كفرة نصار - منشأة البكارى - كفر غطاطى - عزبة جبريل - الهرم ومتفرعاته - فيصل ومتفرعاته بدءا من الطالبية حتى الرماية - إسكان الشباب - إسكان الضباط"، وذلك لمدة 12 ساعة. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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