لافتتاح مسجد عصمت السادات.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - استقبل إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور محمد موسى نائب المحافظ، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية، وعدد من الأئمة ورجال الدعوة بالمحافظة.





وتأتى هذه الزيارة على هامش افتتاح مسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا، إذ من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة ويلقى وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".

ورحب المحافظ بالحضور مشيدا بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد بيوت الله، ودور الوزارة الدعوى والوطنى الملموس فى خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.

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