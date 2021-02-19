جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مشروع الدولة المصرية لتنمية وتطوير القرى المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد مشروع القرن الحالى يهدف تغيير ملامح الخريطة القروية فى مصر ويحدث طفرة شاملة على جميع الأصعدة، ويمثل خطوة جريئة من قائد صاحب رؤية ثاقبة تخدم أبنائه فى ربوع الوطن.





وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار» فى تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف جميع القرى المصرية التى يصل عددها 4.741 قرية وتوابعها نحو 30.888 عزبة وكفر ونجع إجتماعيا بهدف حقيقى من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى. وأوضح أن الدولة تخوض تحديًا حقيقيًا، يخدم ما يزيد عن 55 مليون مواطن مصرى بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج فى مدة زمنية وجيزة للغاية، ما يدعو الجميع لتكاتف ودعم وتعزيز مسار الدولة لتحقيق تلك النقلة النوعية وغير المسبوقة. وتابع: "المشروع الرئاسى فرصة جيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطنى تلك القرى، بالإضافة إلى الفرصة السانحة لجميع المصانع والشركات الوطنية فى توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل". وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تبنى بسواعد أبنائها ولزامًا على الجميع حسن استغلال الفرصة المثالية ولاسيما بأن المشروع كاملا يعتمد فى جميع متطلباته على الصناعة الوطنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام خليل: تطوير القرى المصرية خطوة جريئة من قائد صاحب رؤية ثاقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.