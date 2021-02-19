4.6 ريختر.. هزة أرضية جنوب غرب الصحراء الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية "مرصد حلوان" عن تسجيل محطات ؤ والتابعة للمعهد اليوم الجمعة، هزة أرضية فى جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل.





وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان اليوم بيانات الهزة أرضية كالتالى: تاريخ الحدوث.. الجمعة الموافق 19 فبراير 2021 ث د س وقت الحدوث والقوة.. 41 40 10 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 22.91 شمالا خط الطول : 28.71 شرقا العمق : 12 كم

وأكد المعهد أنه لم يرد إليه أى بلاغ عن حدوث إصابات وخسائر حتى الآن جراء تلك الهزة.

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