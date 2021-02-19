الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج تامر أمين والتحقيق معه

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي على إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.
وأضاف رضوان في بيان له، أن تامر أمين قال إن "الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، متناسيًا أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد او الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين واصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان: "على الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيديًا معتزًا بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".
ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.
وقال تامر امين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.
وتابع امين: في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".
واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.
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