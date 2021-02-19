وزير الإنتاج الحربى يشارك بمعرض "IDEX 2021" أبوظبى>>غدًا

يستعد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، للتوجه لمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، غدا السبت الموافق 20 فبراير 2021 ، لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021 "، والمقام بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من الأحد الموافق 21 فبراير ويستمر حتى الخميس 24 فبراير الجاري.

الانتاج الحربي يشارك في الجناح المصري بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2021 "

فيما تشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الاسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى لوزارة الإنتاج الحربي، حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى معرض الدفاع الدولي " IDEX 2017 " IDEX 2019" .

ومن القرر أن يلتقى المهندس محمد أحمد مرسي، مع عدد من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم، وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

عرض إمكانيات وزارة الانتاج الحربي المصرية في التصنيع الحربي على العالم

يشار أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض فرصة مهمة للوزارة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

كما تعد مشاركة الوزارة في المعرض فرصة مهمة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "EDEX 2021" الذى سيقام فى مصر في دورته الثانية، بعد النجاح الذى حققه فى دورته الأولى عام 2018.