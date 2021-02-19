الأهلي مهدد بفقدان نجم الفريق في رحلة تنزانيا.. تفاصيل

أصبح من المحتمل بنسبة كبيرة عدم لحاق نجم النادي الأهلي طاهر محمد طاهر برحلة الفريق المتجهة إلى تنزانيا اليوم لمواجهة سيمبا بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بسبب إصابته.

ويسافر النادي الأهلي عصر اليوم الجمعة إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في العضلة الخلفية لحقت به مؤخرا عقب بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها النادي الأهلي بالعاصمة القطرية الدوحة، واقتنص منها الميدالية البرونزية.

وعدم لحاق طاهر برحلة الأهلي يسبب أزمة كبيرة لبيتسو موسيماني لفقدانه ورقة هجومية هامة في ظل الغيابات والإصابات التي يعاني منها المارد الأحمر في الفترة المقبلة .

ووقع كشف وفحص طبي على جميع اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا شمل مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، واتضح أن احتمالية مشاركة طاهر في مباراة سيمبا ضئيلة جدا لأنه مازال يعاني من ٱلام العضلة الخلفية

ويخوض النادي الأهلي اليوم مرانا على ملعب التتش في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا قبل الاتجاه إلى المطار واستقلال الطائرة المتجهة لتنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتصدر النادي الأهلي للمجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الكبير على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وجاء ترتيب المجموعة كالٱتي:

١- الأهلي. ٣ نقاط

٢- سيمبا. ٣ نقاط

٣- فيتا. ٠ نقاط

٤- المريخ. ٠ نقاط

ويحتل النادي الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، برصيد ٢١ نقطة بقارق ٨ نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب.

ويذكر أن للأهلي ٤ مباريات مؤجلة حتى الٱن من الدور الأول للمنافسة.