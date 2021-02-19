زلزال بقوة 4.6 ريختر بقرب مدينة أبو سمبل.. التفاصيل من هنا

تداول أنباء عن وقوع زلزال بالقرب من مدينة أبو سمبل بأسوان، دون وقوع أي خسائر، الأمر الذي تسبب في البحث عن تفاصيل تلك الهزة الأرضية ونتائجها.

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موقع دوت الخليج الاخباري يرصد بيانات زالزال أبو سمبل

بيانات الزلزال الواقع بالقرب من مدينة أبو سمبل

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الجمعة الموافق 19 فبراير، هزة أرضية في جنوب غرب الصحراء الغربية، حيث كشف المعهد فى بيان له، أن الهزة الأرضية على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل، وكانت بياناتها كلأتى:

وقت الحدوث والقوة 10:40 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 4.6 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.91شمالا

خط الطول : 28.71شرقا

العمق : 12 كم

ضحايا الزالزال الواقع صباح اليوم الجمعة بالقرب من أبو سمبل

فيما لم يرد للمعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر حتى الأن جراء تلك الهزة.

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.