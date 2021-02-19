وقف برنامج تامر أمين من قبل المجلس الأعلى للإعلام بعد تطاوله على أهالى الصعيد

تامر أمين، قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم.

تامر أمين.. بيان المجلس الأعلى

وتابع بيان المجلس الأعلى بشأن تامر أمين:" ويلزم التأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والاخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة .

تامر أمين يوجه إساءة لأهالى الصعيد

وكان الإعلامى المعروف تامر أمين قد وجه إساءة موجهه إلى المواطنين فى صعيد مصر، عندما قال: الأهالى فى المناطق الريفية وخاصة الصعيد ينجبون الأطفال، لكي ينفقون على آبائهم ولا يلتحقون بالتعليم، مشيرًا إلى أن ذلك يتسبب فى الزيادة السكانية.

لم يكتفى الإعلامى تامر أمين بهذا فقحسب، فقد أكمل:" هناك أماكن كثيرة فى الريف والصعيد يخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال يصرفوا على الأب والأم، ولو الأب خلف بنت، مابيدخلهاش المدرسة، إنما يشحنوا البنات على القاهرة علشان يشتغلوا خدمات".

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