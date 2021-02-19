طارق رضوان يشن هجومًا شرسًا على تامر أمين بعد إهانته للصعيد: اجتزاء تصريحات الرئيس ولابد من محاسبته

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طارق رضوان، تعليقَا على تطاول الإعلامى تامر أمين على الصعيد:" أرفض نهائياً حديث الإعلامي، تامر أمين، عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات متناسياً أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد أو الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين واصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.

طارق رضوان: تامر أمين اجتزاء تصريحات الرئيس

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان:" لقد اختصر وإجتزاء تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت علي ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات علي واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية وعلي رأسها ملف الزيادة السكانية الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولازالت تعاني من تبعاته وتداعياته.

وأضاف عضو مجلس النواب، طارق رضوان:" إن ما جاء في طيات السيد الرئيس عن نقل هذه الإشكاليات لذهن المواطن المصري عبر مشاركته المختلفة بافتتاحات المشروعات القومية والقيام بالشرح للأبعاد المترتبه علي الهواء مباشرة لكى تكون الصورة واضحة لدي المواطن، كما يتحدث عن دور الأجهزة المعنية في التوعية بهذه الإشكاليات والتحديات للشروع في حلها في اطار حزم وبرامج تنمية متساوية جغرافيًا لضمان توزيع الموارد والخدمات ضمانناً لحصول جميع طوائف الشعب عليها كحق أصيل من حقوق الانسان.

وأختتم حديثه قائلًا:" علي الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيدياً معتزاً بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن .