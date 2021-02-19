فيديو.. النهار تفتح تحقيقا عاجلا مع تامر أمين وتعتذر لأهالى الصعيد

جدة - نرمين السيد - قدمت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالى صعيد مصر وريفها فى الوجه البحرى، بعد الخطأ غير المقصود، الذى جاء فى برنامج "آخر النهار" على لسان الإعلامى تامر أمين فى أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية فى مصر.





وأكدت الشبكة، فى بيان صحفى، أن أهل الصعيد فى جنوب مصر وأهل الريف فى الوجه البحرى، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة فى كل المجالات. وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤوس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيئ من منصاتها المختلفة، وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامى تامر أمين لكل سيدات مصر، مؤكدة أنها لن تسمح بأى تجاوز أو إهانة فى حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

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