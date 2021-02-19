إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات نصف العام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى أمس الخميس، للرد على جميع التساؤلات، سواء للطلاب أو أولياء الأمور، بشأن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لمختلف صفوف النقل داخل المدارس.

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