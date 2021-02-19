انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الإحلال

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي".

كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غداً السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .

وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.