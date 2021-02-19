أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي".
كما سيتم قطع المياه عن منطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غداً السبت، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون .
وأهابت الشركة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفيرسيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الإحلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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