انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات الطقس من اليوم الجمعة حتي يوم الثلاثاء المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مدير إدارة التنبؤات الجوية أ/محمود شاهين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الجمعة 19 فبراير، وأكد علي تحسن طفيف في درجات الحرارة، حيث سترتفع درجات الحرارة قليلًا مع احتمالية تساقط خفيف علي أوقات متفرقة في القاهرة الكبري. أما علي مناطق السواحل الشمالية فستكون الأمطار من خفيفة إلي متوسطة علي كفر الشيخ وإسكندرية وبلطيم ورشيد والدقهلية وبورسعيد والعريش، كما أن هناك نشاط للرياح علي وسيكون الطقس شديد البرودة ليلاً. توقعات الطقس من يوم السبت إلي الثلاثاء القادم من المتوقع استقرار في الأحوال الجوية في يوم السبت الموافق 20 فبراير وعدم سقوط للأمطار.

ولكن تشهد البلاد يوم الأحد 21 فبراير عودة للأمطار الخفيفة.

أما عن يوم الاثنين 22 فبراير فستكون الأمطار من خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية.

وفي يوم الثلاثاء 23 فبراير ستستمر أيضًا تساقط الأمطار الخيفة إلي متوسطة علي مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، وكما أن هناك نشاطا للرياح علي بعض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء . ومع استمرار سوء الأحوال الجوية يجب الحرص علي شرب السوائل الدافئة لتجنب نزلات البرد الشديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقعات الطقس من اليوم الجمعة حتي يوم الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.