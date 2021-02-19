برلمانية تطالب محافظ الفيوم بنقل شادر الخضار بحى البارودية

جدة - نرمين السيد - أرسلت مرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، خطابا إلى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، لنقل شادر الخضار والفاكهة المتواجد بجوار تجمع المدارس فى حى البارودية، بعد ورود مطلب من الجماهير بذلك، مؤكدة أنها ستتابع تطورات عملية نقل الشادر حرصا على تنفيذ مطالب الأهالى.





وأوضحت مرفت عبدالعظيم عبر حسابها الشخصى على موقع "فيسبوك"، أنها وصلتها شكوى من أهالى الفوال وشارع المدارس ومنطقة الصناعية الزخرفية بانتشار القمامة بهذه المنطقة. وتابعت: "على الفور انتقلنا والتقطنا صور حية من الموقع وتواصلت مع رئيس المدينة وأرسلت له خطاب رسمى ووعد بإرسال حملة نظافة مكبرة".

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