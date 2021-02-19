لتطوير القيادات الشبابية.. تنسيقية الأحزاب تتعاون مع ويليس تاورز واتس

جدة - نرمين السيد - تعقد غدا السبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة.





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