صور.. بدء اجتماع المجلس الملى الإنجيلى برئاسة أندريه زكى

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الملى الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة.





ويعد هذا الاجتماع، الأول منذ بدء فيروس كورونا، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات الجائحة والوقوف على جميع المستجدات بهذا الشأن، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم العبادة والاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وإعلانها فى بيان بعد قليل.

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