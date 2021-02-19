إحباط تهريب 425 "طابع مخدر" داخل كتاب عبر مطار القاهرة

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدى بميناء القاهرة الجوى، غى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائى تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة). وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد، أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 425 طابع مخدر) مخبأين داخل كتاب.

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