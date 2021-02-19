نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

أصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة اعلامية واحالته للتحقيق.
جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الاعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء .
وأكد نقيب الاعلامين احترام النقابة وجموع الاعلاميين لأهالينا جميعًا وخاصة في صعيد مصر .
وأكد المجلس الأعلى للاعلام، على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.
وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي على إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.
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