طريق مشاركة المصريات بالخارج في مبادرة مصرية بـ100 راجل

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضاياها، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.

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موقع دوت الخليج الاخباري ينشر تفاصيل مبادرة مصرية بـ 100 راجل

موعد انطلاق مبادرة مصرية بـ 100 راجل

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

رابط التسجيل في مبادرة مصرية بـ 100 راجل

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغب في المشاركة والانضمام إلى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/uWaSmjdRummuQZKFA

الهدف من مبادرة مصرية بـ 100 راجل

وأضافت مكرم، أن المبادرة تأتي انعكاسًا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج، داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيًا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة في دعم القضايا الوطنية لمصر، والعمل على دمجها في عملية التنمية.

إطلاق مبادرة مصرية بـ 100 راجل لتلبية رغبة المصريات بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة في دعم بلدهم والدفاع عنها خارجيًا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر في عدد من المجتمعات.

دمج المصريين بالخارج بالمبادرات المصرية

إضافة إلى البدء في دمجهم ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".