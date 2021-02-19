النهار تفتح تحقيقًا مع تامر أمين وتعتذر لأهالي الصعيد

قدمت شبكة قنوات النهار الفضائية، اعتذارًا لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج "آخر النهار" على لسان الإعلامي تامر أمين ، اثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وتابعت شبكة النهار:" أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن".

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.

كما قررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة، مؤكدة تقديرها تقدر لغضب أهل الصعيد وريف مصر ، وجددت اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر ، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، مشددة على فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

تامر أمين عن أهالي الصعيد والريف: بيخلفوا البنات يشتغلوا خدامات

وكان الإعلامي تامر أمين، قد قال في فيديو خلال حديثه عن أزمة الزيادة السكانية، أن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا، لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفقوا على آبائهم، وقال:"نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما"، مضيفًا :"الولد وقتها يطلع عليه لقب الواد بليه، والأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه".

وتابع: "لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبًا "بالقطع لا"، مضيفاً :"في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

تامر أمين يعتذر عن تصريحاته بشأن أهالي الصعيد والريف ويبرر موقفه

بينما خرج أمين في فيديو نشره على منصات السوشيال ميديا، وبثته الصفحة الرسمية لقناة النهار، ليتراجع عن كلامه وقال:"البعض يحاول الصيد في الماء العكر والبعض حاول تشويه تصريحات ويظهرها وكأني أهين أهالينا في الريف والصعيد.. لا أجرؤ أنا ولا غير على فعل ذلك أو إهانة أهلنا في الصعيد والفلاحين، الصعيد هو فخر مصر وعزة مصر وشرف مصر ومنه القامات الكبيرة الأدبية والشعرية والسياسية والثقافية".

وأكد أن التصريحات والفيديوهات المنتشرة على المواقع جزء مقتضب من سياقه الطبيعي وأن المقصود من حديثه هو الكشف عن مساؤي الزيادة السكانية.