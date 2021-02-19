شبكة النهار تعتذر عن تطاول تامر أمين لأهالى الصعيد وتؤكد: سيتم التحقيق فى الأمر

أعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج " آخر النهار "، على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

امر أمين.. شبكة قنوات النهار تعتذر

وأكدت الشبكة أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤوس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة.

وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الاعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.