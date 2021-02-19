اتحاد الكرة يحسم أمر عقوبة حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

فاز منذ أيام قليلة فريق نادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في مباراة مؤجلة من منافسات الأسبوع الثالث عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة طرد لحسين السيد ظهير أيسر نادي الإسماعيلي، مما كان دافعا للدراويش ليتقدم بشكوى ضد الحكم محمود البنا الذي أدار مواجهة أبناء العم.

وأكد اتحاد الكرة اليوم رفضه التام لتوقيع أي عقوبة على البنا، نظرا لأنه لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة طوال المباراة، وكانت قراراته متزنة طوال المباراة.

وأشارت الجبلاية إلى أن البنا قد ألغى هدف لنادي الزمالك سجله سيف الدين الجزيري بعد مراجعة تقنية الفيديو، وتبين وجود خطأ على مهاجم الأبيض للتونسي، وعلى الناحية أخرى تم طرد حسين السيد ظهير الدراويش بعد اعتراضه على قرار الحكم بشكل غير لائق، وبالتالي لا يوجد سبب واضح لتوقيع عقوبة على الحكم.

واستندت شكوى نادي الإسماعيلي إلى أن محمود البنا لم يوفر الحماية الكافية للاعبي الدراويش في المباراة، كما أنه تغاضى عن مخالفات كثيرة لفريق الزمالك ورفض احتساب ركلة جزاء صحيحة للإسماعيلي وفق ما ذكر في شكواه.

كما طالب مسؤولو نادي الإسماعيلي عدم إسناد أي مباراة أخرى للفريق لمحمود البنا.

واحتفى مسؤولو الإسماعيلي بأداء لاعبي الفريق، والذين ظهروا بشكل رائع امام الزمالك أشاد به كل متابعي الكرة في مصر، متوقعين عودة الإسماعيلي مرة أخرى، وإنقاذ نفسه من المراكز المتأخرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد ٨ نقاط.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة عشر للمسابقة.