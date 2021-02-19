ترامب يرفض لقاء السفيرة نيكي هايلي بعد وصفها له بأنه يثير الاشمئزاز

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طلب السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بلقائه، بعدما انتقدته ووصفته بالمثير للاشمئزاز، بجانب اتهامها له بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

موقع دوت الخليج الاخباري ينشر أزمة نيكي هايلي مع ترامب

لقاء ترامب بمسؤولين في الحزب الجمهوري عدا هايلي

فيما التقى ترامب بمسؤولين آخرين في الحزب الجمهوري، في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا منذ أن انتهت ولايته، بما في ذلك زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي.

هايلي مرشحة محتملة بانتخابات 2024

يذكر أن هايلي التي تركت إدارة ترامب في العام 2018، وظلت مؤيدة له ودعمت محاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية، وتوقع المطلعون على الحزب الجمهوري أنها ستكون مرشحة محتملة في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

وعقب اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، انتقدت هايلي بشدة دور ترامب في ذلك، دون أن تنفصل تمامًا عن الرئيس السابق وقاعدته السياسية.

ترامب يواجه هجوما من نيكي هايلي: خذلنا واصبح يثير الاشمئزاز

وكان هجومها له في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قائلة: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه خذلنا.. لقد سار في طريق لم يكن عليه أن يسلكه، ولم يكن علينا السير وراءه، والإصغاء إليه... هو هنا يثير الاشمئزاز".

ترامب يرفض أي تسوية بينه وبين هايلي

يشار أن هايلي سعت منذ ذلك الحين إلى تسوية الأمور مع ترامب، وانتقدت إجراءات المساءلة ضده في وقت سابق من هذا الشهر، وكتبت مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" ألقت فيه باللوم على وسائل الإعلام في تسببب الانقسامات بين الجمهوريين.

ولكن كل ما قامت به مؤخرًا لم يكن سبب في صفاء ترامب لها، بل اتخذ ضدها موقفًا ورفض حتى اللقاء بها.