صدمة لجماهير الزمالك بشأن عبدالله جمعة

كشف وكيل أعمال عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك أن اللاعب لن يكمل مسيرته مع الأبيض ولن يجدد التعاقد مع النادي، وانه قريب جدا من اللعب في أحد الأندية الخليجية.

وقال حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج نمبر وان المذاع عبر قناة النهار: "عبدالله اتخذ قراره بالتفكير في عروض خليجية، وبالفعل بدأنا الاتصالات و3 أندية من دولة واحدة مهتمون بالتعاقد معه".

وتابع: "ذلك الاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وأكد فتوح أن عبدالله لن يجدد للزمالك بنسبة 90%، وأنه سيتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله إلى الخليج، وهناك سعي جاد لإنهاء الأمور بشكل احترافي والتوصل لحل مناسب.

واختتم وكيل عبدالله جمعة قائلا: "تفكير اللاعب في عدم التجديد ليس بسبب طلبات مادية ولكن لرغبة اللاعب، ونادي الزمالك بالتأكيد لن يقف أمام ذلك بعدما خدم الفريق وحقق بطولات معه".

يذكر أن عبدالله جمعة ما زال متبقى في عقده موسما كاملا بخلاف الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وانتقل عبدالله جمعة صاحب ال٢٥ عاما لنادي الزمالك قادما من إنبي في عام ٢٠١٧.

يأتي ذلك في ظل استعداد فريق الزمالك لخوض مباراة هامة أمام تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وكان الزمالك قد تعثر بالتعادل السلبي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى بينما فاز الترجي على فريق تونجيث بنتيجة هدفين لهدف