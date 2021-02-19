النائب مصطفى سالم يوجه رسالة شديدة اللهجة لتامر أمين: الصعيد مش هايسكت على إهانته.. وكفاية سطحية

النائب مصطفى سالم - أرشيفية
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على الإساءة التى وجهها الإعلامى تامر أمين بشأن أهالى الصعيد، وقال:" خرج علينا الاعلامي تامر أمين في حديث ظن أنه يحلل و يشخص وارتدى ثوب الخبير، مواكباً دعوة السيد رئيس الجمهورية لمعالجة المشكلة السكانية من جذورها، و يا ليته لم ينطق، فحديثة كله عنصرية و استعلاء وسطحية لا يليق بإعلامي ابن إعلامي.
مصطفى سالم يوجه رسائل شديدة اللهجة لتامر أمين
وتابع عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، عن محافظة سوهاج قائلًا:" من قال لك أن خادمات بيوت القاهرة هن من بنات الصعيد "مع كل التقدير و الإحترام لمهنة عاملة المنزل فهي مهنة شريفة و محترمة مثل أي مهنة أخرى".
وتسائل وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم قائلًا:" هل لديك إحصاء بأن خادمات المنازل هن من بنات الصعيد الذين يقذفهم أهاليهم للتكسب من ورائهم أم أنك تتعمد التحقير من أهل الصعيد و الطعن في كرامتهم؟
مصطفى سالم: الرئيس السيسي ضرب بأهالى الصعيد المثل
وتابع عضو مجلس النواب، مصطفى سالم:" أهل الصعيد الذين ضرب السيد رئيس الجمهورية بهم المثل والقدوة في الرجولة و الكرامة والصبر، لتحقيق الهدف عندما أراد أن يعطي نموذج لما سوف يفعله بعد إنتخابه لتحقيق نهضة مصر ( راجع يا تامر لقاء الرئيس مع لميس الحديدي و إبراهيم عيسى)، فهل فهمت يا تامر هذا المعنى وهل وعيته قبل أن تنطق بما نطقت به ؟
مصطفى سالم: تامر أمين سطحى
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم:" هل قادتك سطحية التناول والرغبة في التنظير دون علم بجذور المشكلة إلى إهانة المجني عليه دون المساس بالجاني الحقيقي و الآن اسألك:" هل وفرت حكوماتنا السابقة فرص تعليم و حياة و عمل كريمة لأهالي الريف و الصعيد في بلادهم كما وفروها لأمثالك في القاهرة، و بالرغم من ذلك تركوا بلادهم و قبلوا بالمهن البسيطة ليقتاتوا منها؟
وتابع عضو مجلس النواب، أين الاستثمارات والمصانع والشركات من أهالي الصعيد و الريف الذين تحقر من شائنهم و تتاجر بآلامهم و صبرهم ؟
واستكمل حديثه، كان أجدر بك أن تقرأ وتفهم و تعلم أن السيد الرئيس عندما أشار إلى علاج المشكلة السكانية كان قد بدأ قبل حديثه هذا بالعمل بكل طاقة الدولة لتغيير واقع البسطاء في الريف و القري و الصعيد، من خلال مشروع قومي عملاق ربما لم تسمع عنه إسمه مشروع "حياة كريمة"، يشمل كل قرى ونجوع مصر وهو الآن يستنفر جهود الشعب معه لإصلاح ما عجز عنه السابقون و لا يحقر من شأن الناس كما فعلت أنت يا تامر.
وأضاف عضو مجلس النواب، مصطفى سالم، إن من يتحدث بهذا الحديث البغيض عن بنات الصعيد و أبنائه لابد أن يوقفهم الوطن عند حدهم قبل أن يشعلوا الفتنة.
وتابع عضو مجلس النواب:" من أجل مثل هذا الحديث شرع مجلسنا الموقر قوانين تحاكم إشاعة الأخبار الكاذبة و تكدير السلم العام و إشاعة الفتنة بين المواطنين".
ووجه النائب مصطفى سالم رسالة شديدة اللهجة له، حيث قال:" يا تامر أمين ستعلم كيف تحسب كلامك قبل أن تقوله و كيف تتخلى عن استعلاءك و عنصريتك، سيأتي بك أبناء الصعيد أمام كل المحافل القانونية وسنستخدم أدواتنا الرقابية لمحاسبتك على ما جهلت به علينا في حديثك.
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