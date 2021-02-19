عاجل | تعديل في موعد مباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف عليه

أعلن نادي سيمبا التنزاني رسميا عن تعديل موعد مباراة الفريق ضد النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

واعلن سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أنه قدم تم تعديل موعد المباراة لتقام في الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بدلا من الساعة الثالثة عصرا كما كان مقرر.

وقال الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي لنادي سيمبا: "مباراة سيمبا والأهلي المصري ستلعب في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من فبراير الجاري2021، إنها مباراة كبيرة للغاية لسيمبا وتنزانيا وشرق إفريقيا".