الفاتيكان تهدد موظفيها: من يرفض التطعيم يخسر وظيفته

قرر الفاتيكان أن من يرفض التطعيم ضد فيروس كورونا يُعرض نفسه لفقد وظيفته، وهذا لمن ليس لديهم أسباب صحية تمنعه من تلقي اللقاح.



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انهاء خدمة أو نقل لمن يرفض اللقاح دون أسباب صحية

وأبلغ الفاتيكان موظفيه بأنهم قد يخاطرون بفقد وظائفهم إذا رفضوا الحصول على اللقاح، وذكر مرسوم أصدره الكاردينال جوزيبي بيرتيلو، الحاكم الفعلي للفاتيكان، أن التطعيم هو "الخيار المسؤول" لأنه يحول دون إلحاق الضرر بالآخرين.

وتابع، على أنه قد يتم نقل هؤلاء الموظفين الذين يرفضون اللقاح دون أسباب صحية مشروعة، إلى منصب مختلف أو قد يتم إنهاء خدمتهم.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تلقى لقاح كورونا الشهر الماضي

فيما يعمل آلاف الموظفين في الفاتيكان، ويعيش معظمهم في إيطاليا، وبدأ برنامج التطعيم في المدينة الشهر الماضي وكان البابا فرنسيس (84 عامًا) من بين أول من تلقى جرعات اللقاح.

الفاتيكان: من لديه أسباب صحية تمنع من تطعيم كورونا يتم نقله بنفس راتبه

وأوضح المرسوم المؤلف من 7 صفحات إن من لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب صحية قد ينقلون إلى وظائف أخرى، بحيث يخالطون أشخاصًا أقل، لكنهم سيحصلون على نفس الراتب حتى لو انتقلوا للعمل في منصب أقل.

الفاتيكان تطبق قانون حقوق وواجبات العمل لكل من يرفض تطعيم كورونا

وفي نفس السياق ذكر المرسوم أن من يرفض التطعيم دون سبب مقنع سيكون عرضة لمادة معينة في قانون حقوق وواجبات الموظف لعام 2011، والتي تنص على أن الموظف الذي يرفض "الإجراءات الوقائية" قد يكون عرضة "لدرجات متفاوتة من العواقب قد تفضي إلى الفصل".