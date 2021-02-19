تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد مؤتمر صحفى غدًا لتوقيع برتوكول تعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا السبت، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة إستشارات رائدة عالمياً ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

نشاط التنسيقية

في سياق آخر عقد تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا فى وقت لاحق بمقر التنسيقية لمناقشة الروي والمقترحات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وناقش النواب خلال الاجتماع، عددا من المشروعات التي يوليها التكتل اهتماما وسيشارك في مناقشتها خلال الفترة المقبلة بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري.

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كما ناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي يفكر لواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها للتنمية المستدامة 2030.