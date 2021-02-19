رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا للصحفيين

جدة - نرمين السيد - تقدم الكاتب الصحفى رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، خلال انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، والمقرر إجراؤها فى مارس المقبل.





وقررت نقابة الصحفيين، بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفى، والتى تجرى لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس 18 فبراير الجارى، وحتى الاثنين 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث يقفل باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

كما قرر المجلس، وفقا لبيان صحفى، تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة، وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة فى لجنة الاشراف على الانتخابات، ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضحت النقابة، أن فتح باب التنازلات والطعون، يبدأ يوم 23، وحتى 27 فبراير، وتنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس، فى حالة اكتمال الجمعية العمومية، بحضور نصف أعضائها.