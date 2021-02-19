- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أى قرارات بهذا الشأن.
وتابعت أن هذه الأخبار محض شائعات تأتى فى إطار التشكيك الدائم فى التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته فى تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التى تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الحكومة: لا صحة لإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.