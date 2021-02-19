عاجل- الحكومة: لا صحة لإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث 

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس، مُؤكدةً عدم صدور أى قرارات بهذا الشأن.

وتابعت أن هذه الأخبار محض شائعات تأتى فى إطار التشكيك الدائم فى التزام الدولة واهتمامها بالدين وأهميته فى تربية النشء، مشددةً على أن تدريس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى المناهج التعليمية يعزز مبدأ ترسيخ القيم الأخلاقية التى تتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعاون وعدم التعصب والوسطية.