عاجل.. الطائفة الإنجيلية تعلن عودة العبادة وأنشطة الكنائس تدريجيا

جدة - نرمين السيد - اجتمع اليوم، الجمعة، المجلسُ الإنجيلى العام ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر الطائفة بمصر الجديدة، لمتابعة جميع التقارير الخاصة بتداعيات انتشار فيرس كورونا.





وأوضح بيان صحفى، أن المجلس قرر التالى: 1.العودة التدريجية للعبادة كل أيام الأسبوع، لجميع الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات، والأفراح والجنازات، واللقاءات الروحية وبيوت الخلوة، لجميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، مع التشديد والتدقيق على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة. 2. قرر المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب بتكليف اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، بمتابعة ورصد الوضع الطبى فى جميع كنائسنا الإنجيليَّة، خلال شهرى فبراير ومارس، على أن يتم إرسال تقارير المتابعة وكل ما هو جديد إلى رئاسة الطائفة الإنجيليَّة.

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