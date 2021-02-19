افتتاحات وبروتوكولات.. حصاد وزارة التضامن خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصرى ومنصور شيفورليه، واففتحت معرض ديارنا للحرف اليديوية، والعديد من الأنشطة الأخرى نستعرضها فى السطور التالية:

غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعى الأحد الماضى باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، والتى تم فتح باب التقدم لها 27 يناير الماضى، واستمر التقدم حتى الأحد الموافق 14 فبراير فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وتقوم مديريات التضامن الاجتماعى عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات اللاتى تقدمن للاشتراك فى المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، إذ يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، والا يزيد عدد الابناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء، وجنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خصوصا الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية أو الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

برتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصرى ومنصور شيفروليه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر توقيع بروتوكول تعاون بين شركة منصور للسيارات "منصور شيفروليه" وجمعية الهلال الأحمر المصرى.

وقع البروتوكول من جانب الهلال الأحمر المصرى الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، ومن جانب شركة منصور شيفروليه عبد الله أحمد عبد الله مدير إدارة العلاقات الحكومية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدنى والدكتورة رندا رزق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للمسئولية المجتمعية والدعم الفنى.

وقالت نيفين القباج ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر إن جمعية الهلال الأحمر المصرى جمعية عريقة تقدم خدماتها فى أوقات الإغاثة والنكبات، كما أن لديها أكثر من 30 ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بتبرع شركة منصور للسيارات "منصور شيفروليه" بـ8 سيارات لتقديم الإغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

وبموجب البروتوكول تُهدى شركة منصور شيفروليه جمعية الهلال الأحمر المصرى 8 سيارات لتقديم الخدمات للمجتمع المصرى المستفيد من خدمات الجمعية فى حالة الأزمات وهى عبارة 4 سيارات ميكرباص وسيارتين نصف نقل بالإضافة إلى سيارتين سيدان وكذلك كل مستندات الملكية، وتلتزم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ المشروع والإعلان عنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وتبذل جمعية الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جهودا كبيرة فى مختلف المجالات و من بينها المجال الصحى عبر تقديم خدماتها فى 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الاجتماعى للمستفسيدين، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة فى هذا المجال 3.017 مليون مواطن، كما يضم الهلال الأحمر المصرى أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلى فى مصر

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاءً مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مصر تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلى فى مصر"، لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019 والتى أصدرها رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التى احتواها وإستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى، وشارك فى اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ورحبت نيفين القباج بالحضور، مشيدة بحرص مختلف الهيئات والمنظمات الدولية على المشاركة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدنى لتحقيق الهدف المرجو المتمثل فى دعم الأهداف مصر المرجوة فى تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.

وأكدت القباج أن اللائحة التنفيذية هى بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاساً لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم فى إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.

وأشادت نيفين القباج بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب المجتمع المدنى بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذى صدر عام 2018، ووضع إطار قانونى يراعى قواعد الحوكمة كما يعطى مجالا لمرونة الإجراءات والقواعد، مؤكدة تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدنى باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطنى.

وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تفخر بالعمل مع المجتمع المدنى وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية فى مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكا أساسيا للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، وتعهدت بتقديم كل سبل الدعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية".

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط لجهودها المتواصلة فى تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية كما أشادت بالسرعة والكفاءة التى يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولى.

كما أرسلت القباج رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر سواء فى مراحل إعداد القانون أو إعداد اللائحة التنفيذية، والشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القانون الجديد يأتى فى إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصرى والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التى تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتى انعكست فى إجراء عدة حوارات مجتمعية فى كثير من المحافظات والتى ضمت ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

كما استعرضت وزيرة التضامن فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التى تعكس التحول الرقمى لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة فى الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتى من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة فى شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكترونى للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلى فى مصر.

وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التى لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة فى جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضى.

افتتاح معرض ديارنا

افتتحت نيفين القباج مساء الإثنين معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى دورته الـ61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى.

ويقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتى بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجى للمرة الثالثة على التوالى وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالاتWE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وشهد الافتتاح حضور ليلى حسنى مدير مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

ويقام المعرض هذا العام على إجمالى مساحة 2.800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنسانى والإقليمى الرائد فى رعاية كل المقيمين على أراضيها.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربى، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشركة مع جمعيةحرف اهل مصرللتنمية الاقتصادية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلى والدفع الإلكترونى.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى أروقة المعرض، إذ استمعت للعارضين والمنتجات التى يقدمونها، مشيدة بما يتم تقديمه من منتجات من حيث جودتها وأسعارها التى تناسب جميع المواطنين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن معرض ديارنا يحمل فى دورته هذا العام شعار " مصر بتتكلم حرفى " وهو ما يؤكد اعتزازنا بالاعمال الحرفية وجودتها، والتأكيد على التراث والثقافة، مشيرة الى ان المعرض لكل المصريين، خصوصا أننا نسعى لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات.

وأضافت نيفين القباج أن إقامة المعرض فى هذا التوقيت يوجه رسالة واضحة أننا مصممون على الإنتاج والعمل، كما انه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض، مشددة على أن المعرض هذا العام يشهد وجود ورشة للأطفال لكى يخرجوا ابداعاتهم، ولتنشئة الأطفال على الفن، كما هناك اهتمام بالخط العربى وجماله لذلك يبرز المعرض مساحة واسعة للاهتمام بالخط العربى.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المعرض يقام سنويا فى عدة محافظات، ويقام المعرض السنوى فى القاهرة، إذ يعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين، مشيرة الى أن الدورة الجديدة من المعرض تقام وفقا لكل الإجراءات الاحترازية وطبقا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين، حيث يوفر الهلال الأحمر المصرى فرق توعية مترجلة خلال فعاليات المعرض للتأكد من التباعد الاجتماعى وتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة بشكل دورى، والتعقيم المستمر على مدار اليوم مع إمكانية التعقيم الشخصى، فضلاً عن توفير مستشفى ميدانى مجهز خلال فعاليات المعرض ووجود سيارات إسعاف مخصصة.

فريق التدخل السريع

تعاملت فرق التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مع 78 حالة بلا مأوى فى مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين، وبحث فريق التدخل السريع المركزى بالقاهرة الكبرى عن الأشخاص فاقدى المأوى، إذ تم دراسة حالة 55 شخصا واسر لديها أطفال متواجدين بالشارع وتم نقل حالتين إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع 33 بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر 62 عاما، حيث نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع 3 أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ومن جانب أخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد 3 حالات بلا مأوى يمتهنوا التسول، إذ تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة، كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية فى إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعانى من مرض نفسى، وعليه تم استقبال الاطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الأمراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن فى العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بنى سويف النزول الميدانى، حيث تعامل الفريق مع 5 حالات لأشخاص بلامأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لإستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم فى مكان غير آدمى، كما نجح فريق الادخل السريع بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم إستقبالها بدار رعاية اجتماعية.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.