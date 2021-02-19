القابضة للمياه: سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جهود شركتى الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، لسحب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على عدد من المناطق، صباح اليوم، لمدد متفاوتة.





وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه، بمعدات وأفراد الشركة، وذلك بكل المحاور الرئيسية، ومنها: "المتحف المصرى الكبير، طريق الكورنيش، وحى الوراق". وأجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، جولة بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة، لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها. وكانت محافظة القاهرة قد شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق "الميرغنى، شارع الثورة، طريق النصر، روكسى، الحجاز" دون حدوث أى تجمعات، مع انتشار وتمركز معدات الشركة منذ مساء الأمس باجمالى 120 سيارة كسح وبدالة.

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