ثلاث جهات تفتح تحقيقا عاجلا مع تامر أمين.. تفاصيل

قررت ثلاث جهات، فتح التحقيق مع الإعلامي تامر أمين، علي خلفية تصريحات أعتبرها المشاهدين مسيئة للفلاحين والصعايدة.

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين لحين التحقيق معه الأحد المقبل وتأكيد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد، الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

كما أصدرت قناة النهار بيان قالت فيه : " تعلن شبكة قنوات النهار ، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود ، الذي جاء في برنامج " آخر النهار " على لسان الإعلامي تامر أمين ، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وتؤكد الشبكة أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري ، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية ،وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس ، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى الا بهن .وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة .

وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر ، وتجدد اعتذارها واعتذار الاعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر ، وأنهن تاج الرؤس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن ،وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث "

من جانبها أصدرت نقابة الإعلاميين بيان تؤكد فيه إيقاف تامر امين بسيوني مقدم البرامج علي قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على اي وسيلة اعلامية واحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الاعلاميالتابع للنقابه والذي اكد مخالفة المذكورلميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني و الحديث بطريقة مرفوضة عن ابناء الصعيد الشرفاء .

واكد نقيب الاعلامين احترام النقابة و جموع الاعلامين لاهلينا جميعًا وبخاصة في صعيد مصر .

من جانبه قدم الإعلامي تامر أمين أعتذر قال فيه : "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

وتابع تامر أمين: "والله ما أقصدتش الإهانه أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساسًا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".

واستكمل تامر أمين :"أرجوكم متزعلوش منى وحتى لو كان قصدى خير بس لو واحد فيكم بس زعلان انا بقوله حقك عليا وأنا آسف فى اعتذار صريح وهذا الاعتذار سينشر في كل مكان".

وقررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكان الإعلامي تامر أمين، أثار استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد، على خلفية حديث أدلى به في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، حيث أطلقوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيه إلى محاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به «أمين».

وقال تامر، في نص حديثه «يعني للأسف الشديد وأنا بقول هذا الكلام ومتزعلوش مني في الريف وفي الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل..لا.. ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم.. وفيه أسر كتير كتير قوي بيخلف الولد وأول ما الولد ده يبقى عنده 5 أو 6 سنين 7 سنين بالكتير، يقوم هوب راميه على ورشة ورشة سمكرة ..ورشة حداداة.. ورشة دوكو ..ورشة إصلاح سيارات.. يشتغل فواعلي.. يشتغل في البنا.. يشتغل في المعمار.. المهم يشتغل واللي بنسميه إعلاميا بلية.. عارفين الواد بلية.. اللي هو صبي المعلم وصبي الأسطى.. فيروح والأسطى آخر الشهر يديله 500 جنيه أو 1000 جنيه أو 700 جنيه.. ماهو واد صغير 7 سنين.. وياخد الواد الصغير الألف جنيه ويعمل إيه.. يروح يرميهم في حجر ابوه».